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Safranbolu'da Şehit Akpınar için mevlit okutuldu - Son Dakika

Safranbolu'da Şehit Akpınar için mevlit okutuldu

07.02.2022 17:19
Safranbolu'da Şehit Akpınar için mevlit okutuldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca 7 Şubat 2018'de şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar için mevlit programı düzenlendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/ PKK mensuplarınca 7 Şubat 2018'de şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar için mevlit programı düzenlendi.

Safranbolu Merkez Camisi'nde düzenlenen programa, şehidin ailesi, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi.

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Safranbolu, AK Parti, Karabük, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Safranbolu'da Şehit Akpınar için mevlit okutuldu - Son Dakika


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