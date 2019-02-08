Safranbolu'da Şehitlik Anıtı

Safranbolu Belediyesi tarafından Şehitlik Anıtı yapıldı.

Safranbolu Belediyesi tarafından Şehitlik Anıtı yapıldı.



Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.



Anıtı şehitlerin hatıralarını yaşatmak için yaptıklarını ifade eden Ürkmezer, şunları kaydetti:



"Şehitlerimize olan minnet borcumuzu hiçbir daim ödeyemeyiz. Ancak anılarına, hatıralarına, bizlere emanet olan ailelerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Ruhları şad olsun." diye konuştu.

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