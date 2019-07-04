Safranbolu'da şiddetli sağanak etkili oldu
1 saat önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:40 Kaynak: AA
'ün Safranbolu
ilçesinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve kısa süren şiddetli sağanak, özellikle ilçe merkezinde etkili oldu.
Aniden bastıran sağanak dolayısıyla caddelerde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yolda yürümekte, sürücüler de su birikintileri sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Su birikintilerinin ortasında kalan bazı araçlar zarar gördü.
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