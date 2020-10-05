Safranbolu'da sokak hayvanları için "mamamatik" uygulaması - Son Dakika

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde belediye, en işlek caddeye sokak hayvanlarının beslenebilmesi için "mamamatik" makinesi yerleştirdi.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na yerleştirilen ve vatandaşlar tarafından yapılan yardımla alınan mamalarla doldurulan "mamamatik", 1 lira karşılığında 1 hayvanı besleyecek kadar mama ve su verecek.

Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin kolaylıkla beslenmesini sağlayacak olan mamamatikten elde edilen gelir yeni mama temininde kullanılacak.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere, sokak hayvanları için belediye olarak sürekli çalıştıklarını ve projeler ürettiklerini söyledi.

Son olarak mamamatik uygulamasını başlattıklarını aktaran Köse, "Mamamatik projesini hayata geçirdik. Mamamatik'e 1 lira atarak sokak hayvanlarımızı besleyebiliyoruz. Bugün sadece Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda bulunan Mamamatik'in sayısını ilerleyen günlerde çoğaltmayı planlıyoruz. Can dostlarımız için çalışmaya devam ederken sizlerden de gelen desteklerle yolumuzda çok daha keyifli ilerliyoruz. Sokak hayvanlarına mama almak için bize harçlıklarını getiren minik kızlarımız Güler Nur'a, Ravza ve Zeynep kardeşlere de bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.