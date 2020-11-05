Safranbolu'da sokaklar dezenfekte edildi - Son Dakika

Karabük genelinde Korona virüs vakalarının artması nedeniyle Safranbolu Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı.

Salgın önlemleri kapsamında cadde, sokak ve meydanlar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkanarak dezenfekte ediliyor. Ekipler ilçenin dört bir yanında kapsamlı temizlik çalışması için harekete geçti. Vatandaşların sık kullandığı cadde, sokak ve duraklar ekipler tarafından dezenfekte edilirken, tankerler eşliğinde tazyikli suyla yıkanarak temiz hale getiriliyor.

Kentin cadde ve sokaklarını düzenli olarak sabunlu sularla yıkayıp temizleyen Safranbolu Belediyesi, salgın tehdidine karşı önlemlerini artırdı.

Vatandaşların toplu halde bulunduğu açık alanlarda çalışmaların yoğunlaştırıldığını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, " Koronavirüs riskine karşı belediyenin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Rutin olarak yaptığımız temizlik çalışmaları dışında ek önlemleri de artırdık. Kentimizin cadde ve sokaklarını düzenli olarak dezenfekte edeceğiz. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekiplerimiz, ana arterlerin yanı sıra sokak ve kaldırımları da dezenfektanlı sularla yıkıyor. Tüm dünyayı saran pandemi sürecinde, Safranbolulu vatandaşlarımızın kendirinin ve sevdiklerinin sağlığını korumaları için maske, mesafe ve hijyen kurallarının hayati derecede önemli olduğunu unutmamalarını rica ediyorum. Bu zorlu günler geçecek biraz daha sabırlı olalım "dedi. - KARABÜK