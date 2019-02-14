Safranbolu Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz
Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından teknik destek sağlanan "STEM/STEAM Uygulamaları Eğitici Eğitimi" başladı.
Safranbolu Anaokulu'nda yapılan açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş
, eğitimin bir hafta süreceğini söyledi.
Bilişim çağında robotik yazılım, kodlama ve yapay zeka uygulamalarının ön planda yer aldığını ifade eden Gümüş, "Dünyada birçok ülkede STEM/STEAM eğitimine başlanmıştır. Eğitim sistemimizi çağın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek, üreten, tasarlayan, geliştiren bireyler yetiştirerek, Bakanlığımızın belirlemiş olduğu 2023 vizyonu hedeflerine ulaşmada emin adımlarla ilerlememize büyük kazanımlar sağlamak amacıyla hazırlanan STEM/STEAM eğitiminin ilçemizde uygulanmasında emeği geçen yöneticilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu
Eğitim programında dört temel öğrenme becerisinin yer aldığını aktaran Gümüş, şunları kaydetti:
"Çocuklarımız bu becerileri, günlük yaşamlarında karşılaştıkları yeni kavramları araştırmak ve çevrelerini anlamak-keşfetmek için kullanmaktadır. Bundan dolayı çocuklarımızı bilişsel uğraşlar için isteklendirmek, çocuklarımızın sorun çözme becerilerin desteklemek, kendi zihinsel gücünü fark etmelerini sağlamak, temel akademik başarılarını desteklemek, akranlarıyla çalışmaktan keyif almalarına olanak tanımak olarak özetlenebilecek."
Gümüş, eğitimde teknolojiyle bağlantının nasıl kullanılabileceğine dair uygulamalar yapılacağını, kodlama, robotik sistemler, arttırılabilir gerçeklik gibi uygulamaların eğitim-öğretim ortamında nasıl faydalı kullanılabileceğine dair fikirler sunulacağını sözlerine ekledi.