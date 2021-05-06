Safranbolu'da "tam kapanma"da denetimler devam ediyor - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle denetimler sürüyor.

İlçe giriş ve çıkışlarında denetimlerini sıklaştıran polis ve jandarma ekipleri, 24 saat esasına göre aralıksız kontrollerine devam ediyor.

Denetimlerle ilgili İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt ve İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın'dan bilgi alan Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, ülke olarak virüsle mücadelede büyük yol kat ettiklerini belirterek, "Alınan tedbirler ve denetimler sonucunda bir an önce sağlıklı günlere ulaşmak, tek temennimiz." dedi.

Kolluk kuvvetlerine kolaylıklar dileyen Türköz, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.