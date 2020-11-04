Safranbolu'da Tarihi Çarşı bölgesine sıcak asfalt seriliyor - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü yol yapım çalışmaları kapsamında sıcak asfalt kaplama çalışmalarına devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Asfalt Şantiye Amirliği ekipleri, Tarihi Çarşı bölgesinde ana arter üzerinde yapılan sıcak asfalt kaplama çalışmaları sonrası ulaşımın daha rahat ve konforlu hale getirilmesi için çalışıyor. Akçasu Deresi bölgesinden Hıdırlık Seyir Tepesi'ne kadar olan alana sıcak asfalt kaplama çalışması yapılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asfalt serim çalışmalarının hava şartları el verdiği sürece şehrin muhtelif noktalarında devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Elif Köse, "Safranbolu'nun hemen her yerinde asfalt bakım, onarım ile asfalt serim çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikli olarak asfalt ihtiyacı olan mahalleler ile kaldırım çalışması tamamlanmış sokakların asfalt serimi yapılıyor. Tarihi Çarşı bölgemizde farklı nedenlerle bozulan yolun en hızlı şekilde tamamlanmasını sağlayacağız. Dünya Miras Kenti şehrimizin gözbebeği olan bu bölgede çalışmalarımızı daha hızlı ve yoğun olarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi. - KARABÜK