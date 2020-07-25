Safranbolu'da tarihi iki konak alev alev yanıyor - Son Dakika

Safranbolu'da tarihi iki konak alev alev yanıyor

Safranbolu'da tarihi iki konak alev alev yanıyor Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otel olarak kullanılan iki tarihi konakta yangın çıktı.

Safranbolu'da tarihi iki konak alev alev yanıyor

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otel olarak kullanılan iki tarihi konakta yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan tarihi konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler diğer diğer konağa sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alınırken, yangın çevresinde bulunan evlerde boşaltıldı.

Safranbolu'da tarihi iki konak alev alev yanıyor

Safranbolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 01:57

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Safranbolu'da tarihi iki konak alev alev yanıyor - Son Dakika
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