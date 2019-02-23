Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Tarihi Konakta Yangın

Safranbolu'da Tarihi Konakta Yangın

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan yaklaşık 1 asırlık tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü.

Safranbolu'da Tarihi Konakta Yangın, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan yaklaşık 1 asırlık tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hacıhalil Mahallesi Kazdağlı Meydanı Mescit Sokağı'nda, 1900'lü yıllarda yapılan ve "Gecegözü evi" olarak bilinen 3 katlı tarihi yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle baca yangını başladı.

Otel olarak kullanılan konak boşaltılarak itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, çatıya sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, tarihi binada kısmi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:21 Kaynak: AA

Karabük, Safranbolu, Güncel
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