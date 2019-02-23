Safranbolu'da Tarihi Konakta Yangın
1 saat önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan yaklaşık 1 asırlık tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü.
Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde bulunan yaklaşık 1 asırlık tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hacıhalil Mahallesi Kazdağlı Meydanı Mescit Sokağı'nda, 1900'lü yıllarda yapılan ve "Gecegözü evi" olarak bilinen 3 katlı tarihi yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle baca yangını başladı.
Otel olarak kullanılan konak boşaltılarak itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen ekipler, çatıya sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında, tarihi binada kısmi hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:21 Kaynak: AA
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