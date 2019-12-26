Safranbolu'da tarihi yapılar geleceğe aktarılıyor - Son Dakika
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Safranbolu'da tarihi yapılar geleceğe aktarılıyor

6 saat önce

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılar rölöve ve restorasyon çalışmalarıyla geleceğe taşınıyor.

Safranbolu'da tarihi yapılar geleceğe aktarılıyor, System.String[]

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılar rölöve ve restorasyon çalışmalarıyla geleceğe taşınıyor.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan çarşı merkezi, Cinci Hanı ve pazar yeri dükkanlarına cephe veren Hanarkası Sokak'ta bulunan kısım ile Asmaaltı olarak bilinen bölgelerde başlatılan proje çalışmaları devam ediyor.

Tarihi Kentler Birliği tarafından desteklenen ve Safranbolu Belediyesi tarafından hazırlatılan rölöve ve restorasyon projeleri, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden de onay aldı.

Kültürel mirasın bütünlük içinde korunarak gelecek nesillere aktarılması, yaşatılması, Dünya Miras Kenti içindeki özgün yerini yeniden kazandırılması amacıyla Hanarkası'ndaki dere üstünde açılması suretiyle hazırlanacak çevre düzenleme projesi kapsamında dere alanı, meydanlar ve çevresiyle birlikte projelerinin hazırlanması amacıyla Tarihi Kentler Birliğinin "Bin Günde Bin Eser" hibe proje yardımına başvuru yapıldı ve olumlu sonuç alındı.

Kurul gündeminde değerlendirme süreçleri devam eden çarşı bölgesi 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar planların onaylanmasının ardından tarihi kentler birliğinin desteğiyle projelendirmeye hızla başlanacak.

Titizlikle devam eden bu çalışmalarla kenti ziyaret edenlerin uğrak yeri olan çarşı merkezi, Cinci Hanı ve pazar yeri dükkanlarına cephe veren Hanarkası Sokak'ta bulunan kısımdaki çalışmaların bir bütün halinde kente yakışır bir biçimde sonuçlanması hedefleniyor.

Bu süreçte öncelikle alana cephe veren sokak boyu özel mülkiyete ait tescilli ve tescilsiz taşınmazların cephe sağlıklaştırma projeleriyle belediye mülkiyetinde olan pazar yeri dükkanlarının restorasyon proje çalışmaları tamamlanarak Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden onaylarının alındı.

Safranbolu, Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:12 Kaynak: AA
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