Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da Tarihi Yapıların Restorasyonu

Safranbolu'da Tarihi Yapıların Restorasyonu

19 dakika önce

UNESCO Dünya Miras Listes'inde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hayata geçirilen projelerin yanı sıra sürdürülen çalışmalarla tarihi ve kültürel miras gelecek nesillere aktarılıyor.

Safranbolu'da Tarihi Yapıların Restorasyonu, System.String[]
UNESCO Dünya Miras Listes'inde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hayata geçirilen projelerin yanı sıra sürdürülen çalışmalarla tarihi ve kültürel miras gelecek nesillere aktarılıyor.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe için turizm ve restorasyon çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Geçen yıl 1 milyon 900 bin lira bütçesi olan "Akçasu Kanyonu Turizme Kazandırılıyor" projesini tamamladıklarını aktaran Ürkmezer, "Bu proje Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı destekli. Biz burayı turizme kazandırmış olduk, orada yeni bir destinasyon yarattık, oradaki evlerin değerini artırmış olduk. Akçasu ile ilgili projelerimiz devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan 17 evin restorasyon projesi hazırlanması konusunda destek aldık." diye konuştu.

550 bin lira destek aldıklarını, projeyi Mimar Odası vasıtasıyla mimarlara teslim ettiklerini anlatan Ürkmezer, şu bilgileri verdi:

"17 evden 15'inin projesi tamamlandı. 'Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor' projesiyle tarihi bölgedeki Saraçlar, Semerciler ve Kunduracılar sokaktaki 67 dükkanı restore edeceğiz. Bunların projeleri elimizde hazır, daha önce bizde mevcuttu. Projelerin hazır olması bu açıdan önemli. Yıllar önce yapılmış olan bu projeleri aldık, güncelledik, onun süreci devam ediyor. Bu da 18 aylık bir proje. Tarihi Çarşı'da üç sokaktaki dükkanları aslına uygun şekilde restore etmiş olacağız."

Yapılar tarihi dokuya uygun inşa ediliyor

Ürkmezer, tescilli tarihi yapıların yanı sıra yeni yapıların da tarihi dokuya uygun inşa edildiğini vurgulayarak, belediye tarafından 2 milyon liraya yapılan itfaiye binasının da Safranbolu'nun dokusuna uygun olduğunu hatırlattı.

İlçede 2017'de ağırlanan 800 bin ziyaretçi sayısının 2018'de bir milyon 200 bine ulaştığına dikkati çeken Ürkmezer, "Safranbolu'daki huzur çok önemli. Vatandaşımızın misafirperverliği, esnafımızın iyi olması çok önemli. Türkiye'deki genel turist artışı da çok önemli ancak bütün tanıtım faaliyetlerimiz de devam ediyor. Hem dijital hem basılı medyada hem de fuarlarda tanıtımlara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ürkmezer, ihaleye verilen 15 tarihi çeşmeden 9'unun aslına uygun restore edilmemesine ilişkin adli sürecin devam ettiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz de sözleşmeyle ilgili üzerimize düşeni yapıyoruz. Düzgün yapılan işlerin parasını ödeyeceğiz. Para da önemli değil, önemli olan bu çeşmelerin sağlıklı bir şekilde restore edilmesi. Arkadaşlarımız düzenli olarak kontrol yapıyorlar. Amacımız, o çeşmelerin eskiden olduğu gibi yeniden akmasını sağlamak ama yanlış yapılacaksa hiç akmasın."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:45 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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