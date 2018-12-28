Safranbolu'da Tehlikeli Yapılar Yıkıldı

Safranbolu Belediyesi tarafından yıkılma tehlikesi bulunan iki bina yıkıldı.

Safranbolu Belediyesi tarafından yıkılma tehlikesi bulunan iki bina yıkıldı.



Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların yıkılacağına ve tehlike arz ettiğine dair belediyeye başvurmaları sonucunda encümen kararı aldıklarını söyledi.



Hacıhalil ve Hüseyin Çelebi mahallerinde bulunan binaların yıkımın yapıldığını ifade eden Ürkmezer, "Yıkılmaya yüz tutan ve tehlike arz eden, tahrip olmuş iki ev, Fen İşleri ve İmar Müdürlüğü tarafından incelenerek rapor, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunuldu. Bu çerçevede yapılan tetkikler sonucunda her iki binanın da tarihi eser niteliği taşımadığı anlaşılmıştır. Ekiplerimiz, gerekli çalışmayı yaptıktan sonra belediye encümeni olarak aldığımız karar doğrultusunda ihaleye çıktık ve geçtiğimiz günlerde yıkım işi tamamlandı. Bu şekilde olası bir tehlikeli duruma da engel olundu. Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla yine Safranbolulu hemşehrilerimizle istişare içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

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