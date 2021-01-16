Safranbolu'da tek katlı ev yandı - Son Dakika
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Safranbolu'da tek katlı ev yandı

16.01.2021 00:38
Safranbolu'da tek katlı ev yandı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, tek katlı ahşap ev alev alev yanarken geriye enkaz yığını kaldı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, tek katlı ahşap ev alev alev yanarken geriye enkaz yığını kaldı.

Akşam saatlerinde Safranbolu'ya bağlı Tayyip Köyünde Nazım Altıok'a ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin yaşamadığı evi saran alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye, evi saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Tek katlı evden geriye enkaz yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Safranbolu'da tek katlı ev yandı - Son Dakika

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