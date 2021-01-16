Akşam saatlerinde Safranbolu'ya bağlı Tayyip Köyünde Nazım Altıok'a ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin yaşamadığı evi saran alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye , evi saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Tek katlı evden geriye enkaz yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da tek katlı ev yandı - Son Dakika

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