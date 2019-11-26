Safranbolu'da temizlik çalışması

Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan temizlik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kış dönemine girilmesiyle birlikte kent merkezinde ve mahallelerde ağaçlardaki yaprakların dökülmeye başlamasıyla temizlik çalışmasını yürüttüğü belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Temizlik görevlilerimiz, sonbahar döneminde kuruyan yaprakların şehir merkezinde çevre kirliliği oluşturmaması için çalışmaları hızlandırdı. Bununla beraber cadde ve sokaklarda yağmur drenaj ızgaralarının üzerine ağaçlardan dökülen yaprakları da topluyor. Yine tüm ilçede ağaç budama çalışmalarımız da devam etmekte. Vatandaşlarımız konu ile ilgili şikayet ve taleplerini 153 Nolu ücretsiz hattımızdan halk masası birimine iletebilirler." - KARABÜK