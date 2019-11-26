Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da temizlik çalışması
Son Dakika Güncel Safranbolu'da temizlik çalışması - Son Dakika

Safranbolu'da temizlik çalışması

6 saat önce

Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan temizlik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Safranbolu'da temizlik çalışması, System.String[]

Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan temizlik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kış dönemine girilmesiyle birlikte kent merkezinde ve mahallelerde ağaçlardaki yaprakların dökülmeye başlamasıyla temizlik çalışmasını yürüttüğü belirtildi.


Açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Temizlik görevlilerimiz, sonbahar döneminde kuruyan yaprakların şehir merkezinde çevre kirliliği oluşturmaması için çalışmaları hızlandırdı. Bununla beraber cadde ve sokaklarda yağmur drenaj ızgaralarının üzerine ağaçlardan dökülen yaprakları da topluyor. Yine tüm ilçede ağaç budama çalışmalarımız da devam etmekte. Vatandaşlarımız konu ile ilgili şikayet ve taleplerini 153 Nolu ücretsiz hattımızdan halk masası birimine iletebilirler." - KARABÜK

Safranbolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek
Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı 2 çocuğu 6. kattan düşerek ölen anne tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 21:36:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da temizlik çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]