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Safranbolu'da trafik kazası: 2 yaralı

23 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Safranbolu'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Berkay G. yönetimindeki 78 BT 410 plakalı otomobil, Karabük- Kastamonu karayolu Bostanbükü mevkisinde yakıtı bitince yolda kaldı.

Bu sırada sinyallerini yakıp sağ şeritten benzinliğe ilerlemeye çalışan otomobile, Mustafa Y. idaresindeki 34 BVN 416 plakalı kamyonet arkadan çarptı.

Kazada, otomobili iten sürücü Berkay G. ile arkadaşı Esat Ş. yaralandı.

Otomobilin sağ tarafında bulunan 2 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Berkay Şahin, Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:58 Kaynak: AA
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