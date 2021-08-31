Üye Girişi
Safranbolu'da turistler ünlü seyyah İbn-i Battuta'nın izinden yürüyecek - Son Dakika

Safranbolu'da turistler ünlü seyyah İbn-i Battuta'nın izinden yürüyecek

31.08.2021 12:04
Safranbolu'da turistler ünlü seyyah İbn-i Battuta'nın izinden yürüyecek, System.String[]

Tarihi yapıları ile UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelecek yabancı turistler, Roma döneminden günümüze kadar bozulmadan kalan 24 kilometrelik tarihi yolda yürüyecek.

Tarihi yapıları ile UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelecek yabancı turistler, Roma döneminden günümüze kadar bozulmadan kalan 24 kilometrelik tarihi yolda yürüyecek.

Orta Çağ'ın en önemli seyyahı kabul edilen İbn-i Battuta'nın seyahatnamesinde de bahsettiği Safranbolu'daki eski ulaşım yolunun, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneğinin öncülüğünde turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Güzergahında kanyonları, akarsuları, hanları, hamamları, köprüleri, konakları ve çeşmeleri barındıran tarihi yolun yeniden işlev kazanabilmesi için yapılan proje kapsamında ilçeye gelen Fransız gezgin Querre Andre ile Safranbolu Dağ ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mehmet Kımır, acente sahibi Cevdet Eroğlu, Kaymakamlık ve Belediye tarafından görevlendirilen rehberler, keşif yürüyüşleri yaptı.

Asırlardır sağlam kalabilmiş taş döşemeler, ziyaretçilerini hem doğa hem de kültür yolculuğuna çıkarıyor. Tarihi yol, iki gün boyunca toplam 8 saatte tamamlanıyor.

"Çok temiz ve güzel bir vadiden yürüyeceğiz"

Tarihi yürüyüş yolları konusunda uzmanlaşan Querre Andre, AA muhabirine, Safranbolu'daki yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve acenteler ile yeni yürüyüş yolları keşfetmek için 3 gün boyunca çalışma yaptıklarını, amaçlarının Kanadalı, Fransız ve Avrupalı turistleri Safranbolu'ya getirmek olduğunu söyledi.

Safranbolu'da keşfedilecek güzel yerlerin olduğundan bahseden Andre, ilçeye gelecek yabancı turistleri İstanbul, Amasra ve Kapadokya'ya da götüreceklerini ifade etti.

Gezinin İstanbul'dan başlayacağını anlatan Andre, "İstanbul'dan gelen turistler ilçeye bağlı Bulak köyünde 6 kilometrelik bir vadide yürüyüş yapacak. Gözle görülür bir kirlilik yok, duyulacak bir gürültü yok. Çok temiz ve güzel bir vadiden yürüyeceğiz. İkici gün 18 kilometrelik daire şeklinde yine çok güzel bir yürüyüşümüz var. Katır yolundan başlayıp Malagöz köprüsüne geliyoruz. Bir daire çizerek ve köylerden geçerek bir vadiye iniyoruz." diye konuştu.

Gezi için çok güzel bir program hazırlanacağını belirten Andre, "İstanbul dünyada tek. Marmara Bölgesi... Kapadokya'ya giderken arada Safranbolu. Bir programda 3 bölgeyi görüyorsunuz. Bu bir şans." ifadelerine yer verdi.

Hedef, misafir ağırlayabilme sürelerini uzatmak

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder ise turizm çeşitliliğini artırmak için yapılan çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini ve yabancı turistleri ilçeye daha çok çekebilmek adına tarihi yürüyüş rotalarını canlandırmaya karar verdiklerini aktardı.

Bu amaçla "yürüyüş turizmi" denince akla ilk gelenlerden ve ülkenin önde gelen acente sahiplerinden oluşan bir ekip ile ilçede araştırma yaptıklarını dile getiren Ergüder, hafta içi misafir ağırlayabilme sürelerini uzatmak gibi bir hedeflerinin olduğunu dile getirdi.

Safranbolu'nun tarihi evleriyle dünyaya mal olduğunu ve artık bilmeyen kimsenin kalmadığının vurgulayan Ergüder, "Ancak doğamızı öne çıkartamadık bunca zamandır. Doğayı da öne çıkartarak turizm çeşitliliğimizi arttırıyoruz." dedi.

"Safranbolu'da yürüyüş güzergahları hiç yıpranmamış"

Eroğlu da uzun süredir yabancı turistleri Türkiye'ye getirdiğini ve yürüyüş yaptırdığını, Safranbolu'nun kendilerini müthiş etkilediğini söyledi.

Safranbolu'da bozulmamış yürüyüş güzergahlarının çokluğunu, parkurların uzunluğunu, vahşi doğada kanyonlardan geçildiğini keşfettiklerini, bunun da kendilerini mutlu ettiğini aktaran Eroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2022 yılında Kanada ve Fransa'dan info gezileri düzenleyeceğiz. İstanbul, Safranbolu ve Kapadokya üzerinden turumuzu bitireceğiz. Safranbolu'da yürüyüş güzergahları hiç yıpranmamış. Bu bir avantaj. Bulak Vadisi kanyonu 2 saat sürüyor. Muhteşem bir yer. Osmanlı evlerinin çokça olduğu, yıpranmamış kerpiç evler var. Bunlar ayrı değer. Bu kanyonu yürüyüp orada var olan 400 yıllık ve halen çalışan bir hamamı da ziyaret edeceğiz. Diğer taraftan 6 saatte geçilen 18 kilometrelik bir rota keşfettik. Bu rota hiç bozulmamış, el değmemiş. Orman yollarından yürüyüp, Roma köprülerine ulaşıp yüzebileceğimiz bir rota. Devamında kültürünü kaybetmemiş bir köye ulaşıyoruz, değirmenler istikametinden finali kanyonda yapıyoruz. Bu da ayrı bir güzellik katıyor yürüyüşümüze."

Safranbolu, İstanbul, Turizm, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Safranbolu'da turistler ünlü seyyah İbn-i Battuta'nın izinden yürüyecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı 12:10 Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı 12:04 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün 11:52 Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti 11:28 Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Kendisinden haber alınamayan 6 çocuk annesi kadın, evinin banyosunda kanlar içinde bulundu 11:23 Kendisinden haber alınamayan 6 çocuk annesi kadın, evinin banyosunda kanlar içinde bulundu Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti 11:12 Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti
Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı 10:44 Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek 10:07 VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek

Son Dakika Haberleri
12:14 Aralarında sadece 10 metre var! Bozayı ile selfie çekip sosyal medyada paylaştı
12:10 Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı
12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks koronavirüsten öldü
12:04 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı
11:52 Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün
11:38 Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da
11:31 Son Dakika: Altının gram fiyatı, 485 lira, çeyrek altın ise 796 liradan işlem görüyor
11:27 Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti
11:23 Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek
11:11 Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti
Aralarında sadece 10 metre var! Bozayı ile selfie çekip sosyal medyada paylaştı Aralarında sadece 10 metre var! Bozayı ile selfie çekip sosyal medyada paylaştı         
12:14
Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks koronavirüsten öldü Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks koronavirüsten öldü         
12:07
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da         
11:39
Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek         
11:24
Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu         
11:21
İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış         
11:01
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'den açıklama: Dünya ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'den açıklama: Dünya ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz         
10:12
Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu         
09:50
Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi         
09:03
Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü         
08:57
Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı         
17:55
Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor         
17:10
Son Dakika | Cübbeli Tebliğciler şimdi de pavyona gidip mekan sahibine nasihat verdi Son Dakika | Cübbeli Tebliğciler şimdi de pavyona gidip mekan sahibine nasihat verdi         
16:04
Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu         
15:38
İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den jet hızında yorum geldi İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den jet hızında yorum geldi         
15:33
Son dakika... Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı bulundu! 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya satmışlar Son dakika... Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı bulundu! 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya satmışlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 12:20:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Safranbolu'da turistler ünlü seyyah İbn-i Battuta'nın izinden yürüyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement