Safranbolu?da umutlar bayram sonrasına kaldı - Son Dakika

KARABÜK Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, koronavirüs salgını nedeniyle tarihi ilçede bu yıl Ramazan Bayramı'nın turizm açısından geçen bayramlara benzemeyeceğini, bayramdan sonra turizmin canlanması beklediklerini söyledi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, han, hamam, tarihi konakları, cam terası, kanyonları ve çeşit çeşit lokumlarıyla turizmin gözdesi olan Safranbolu, en sessiz Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor. Osmanlı mimarisini yaşatan Safranbolu'da, geçmiş bayramlarda otellerde yüzde 100'lük doluluk yaşanırken, bu yıl beklentiler koronavirüs engeline takıldı.

Koronavirüsten dolayı bu yıl Ramazan Bayramı'nın turizm açısından geçen bayramlara benzemeyeceğini ifade eden Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Safranbolu, Ramazan Bayramlarının yaşandığı en özel yerlerden birisi. Çünkü buna ilişkin geçmiş bir kültürü mevcut. Turizm anlamında potansiyeli ile beraber Safranbolu, Ramazan Bayramlarının en yoğun yaşandığı yerlerden birisidir. Safranbolu konumu itibari ile hem İstanbul 'dan hem Ankara 'dan ve Türkiye 'nin birçok yerinden özellikle yerli turistlerin bayramda misafir ediyordu. Ancak bu sene içinde bulunduğumuz özel koşullardan dolayı Covid-19 ile mücadele edilmesinden dolayı Safranbolu'da da tüm Türkiye ve dünyada olduğu gibi turizm faaliyetleri en aşağıya inmiş durumda." dedi.

Kaymakam Ürkmezer hizmet sektörünün etkilendiğini belirterek, "Bundan özellikle Safranbolu gibi hizmet sektörü etkilendi. Ramazan bayramlarında normalde Safranbolu'ya çok turist geliyordu. Ancak biz bu Ramazan Bayramı'nda böyle bir turist beklemiyoruz. Herkesin devletimizin açıklayacağı bütün talimatlara kurallara uymasını bizler de kendi sağlıkları için istiyoruz." diye konuştu.

"İÇ TURİZMİN CANLANMASINI BEKLİYORUZ"

Ramazan Bayramı'ndan sonra iç turizmin canlanmasını beklediklerini söyleyen Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Aslında bu Ramazan Bayramı'ndan sonra mücadelenin de etkisi ile beraber biz yavaş yavaş iç turizmin canlanmasını bekliyoruz. İç turizmin canlanması ile beraber de özellikle Safranbolu konumu itibariyle de mutlaka ve mutlaka eski ivmesini hızlı bir şekilde yakalayacağına inanıyorum. Safranbolu halkı misafirperverdir. Safranbolu halkı turizm ile iç içe yaşayan bir yer. İnşallah bu hastalıkla mücadeleden sonra bu olayı atlattıktan sonra tekrardan turizmi ile beraber ve korumacılığı ile beraber doğal güzellikleri ile beraber Safranbolu misafirlerini ağırlamaya devam edecek."