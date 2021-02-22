Safranbolu'da üretilen deri kıyafetler, dünyanın dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika

Safranbolu'da üretilen deri kıyafetler, dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

22.02.2021 11:47

Anadolu'nun asırlardır önemli deri üretim merkezlerinden biri olan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurulu fabrikada üretilen deri kıyafetler, dünya genelindeki müşterilere ulaştırılıyor.

Anadolu'nun asırlardır önemli deri üretim merkezlerinden biri olan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurulu fabrikada üretilen deri kıyafetler, dünya genelindeki müşterilere ulaştırılıyor.

Amsterdam'da 1985 yılında Aram Aykaz tarafından kurulan, lüks deri ve deri ürünleri tasarlayıp üreterek sektöre giren, bugün dünyanın birçok ülkesinde 900 mağazaya sahip Arma Leder, Türkiye'de 800 yıllık deri geçmişi bulunan ve 1950'li yıllara kadar sayıları 200'ü bulunan üretim atölyelerine sahip Safranbolu'da geçen yıl açtığı fabrikayla faaliyetlerini sürdürüyor.

Son model teknolojik donanımlarla yaklaşık 3 bin 800 metrekare alana kurulan ve aralarında tarihi ilçedeki tabakhanede çıraklık yaparak yetişmiş deri zanaatkarlarının da yer aldığı 110 çalışana sahip fabrika, pantolon, ceket, mont, kaban ve etek üretimi gerçekleştiriyor.

Firma, Türkiye'deki tek satış mağazasını da açtığı Safranbolu'dan Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Portekiz ve İsviçre gibi 21 ülkeye ihracat yapıyor.

"Bizim için kalite çok önemli, vazgeçilmezimiz"

Fabrikanın işletme müdürü Mehmet Karataş, AA muhabirine, firmanın 1997 yılından beri ilçedeki deri imalathanelerine fason iş yaptırdığını, geçen yıl da kendi fabrikasını faaliyete geçirdiğini söyledi.

Şirket merkezinin Hollanda'da olduğunu aktaran Karataş, "Yıllık 60 bin üretim yapıyor ve Hollanda'ya gönderiyoruz. Oradan da Almanya, Belçika ve İspanya gibi ülkelerdeki acentelere dağıtım yapılıyor. Pandemiden sonra kapasitemizi artıracağız, daha fazla istihdam sağlayacağız." diye konuştu.

Safranbolu'daki fabrikada kaliteli ürünlerin elde edildiğini dile getiren Karataş, şöyle devam etti:

"Avrupa ürünlerini natürel kuzu derisi çalışıyoruz. Keçi derisi gold süet çalışıyoruz. Gerçekten birçok süreçten ve kalite onaylarından geçiyor. Bizim için kalite çok önemli, vazgeçilmezimiz. Justin Bieber'a buradan konserde giyeceği bir tişört yapıp yolladık kuzu süetinden. Amerika başta olmak üzere 21 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yurt içinde üretim ve satış mağazamız Safranbolu dışında bulunmuyor. Ankara ve İstanbul gibi kentlerden ilçemize müşterilerimiz geliyor. Ürünlerimiz çok kaliteli buluyorlar, beğeniyorlar. "

Karataş, daha çok ülkeye ihracat yapmayı hedeflediklerini ifade ederek, üretimlerini de 60 binden 100 binlere çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Safranbolu'da üretilen deri kıyafetler, dünyanın dört bir yanına gönderiliyor
Safranbolu'da üretilen deri kıyafetler, dünyanın dört bir yanına gönderiliyor
Safranbolu'da üretilen deri kıyafetler, dünyanın dört bir yanına gönderiliyor
Safranbolu'da üretilen deri kıyafetler, dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Safranbolu, Türkiye, Karataş, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Safranbolu'da üretilen deri kıyafetler, dünyanın dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika Ekonomi


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