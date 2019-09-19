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Safranbolu'da üstyapı çalışmaları

1 saat önce

Safranbolu Belediyesi tarafından üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Safranbolu'da üstyapı çalışmaları, System.String[]

Safranbolu Belediyesi tarafından üstyapı çalışmaları devam ediyor.


Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol bakım ve onarım, kaldırım, taş duvar gibi çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam ettiklerini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, çalışma programı dahilinde ihtiyaç duyulan bölgelerdeki hizmetlerine ara vermeden devam ediyorlar. Bu kapsamda Barış Mahallesinde gerçekleştirilen yol rehabilite çalışmamız sona erdi. Bununla birlikte yine ihtiyaç dahilinde Aslanlar bölgemizde kaldırım çalışmalarımı sürüyor. Ekiplerimiz gerek belediyemizin tespit ettiği gerekse muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan hizmeti veriyorlar. Daha önce de belirttiğimiz üzere vatandaşlarımızın mağdur olmamaları, çok daha yaşanılır bire Safranbolu için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - KARABÜK

Fen İşleri Müdürlüğü, Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:46 Kaynak: İHA
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