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Safranbolu'da üstyapı çalışmaları

7 saat önce

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye Amirliği ekipleri tarafından Emek Mahallesi Şahbey Sokak'ta başlatılan yol çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Safranbolu'da üstyapı çalışmaları, System.String[]

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye Amirliği ekipleri tarafından Emek Mahallesi Şahbey Sokak'ta başlatılan yol çalışmasının devam ettiği bildirildi.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, sokaktaki yolla ilgili yapılan etütler sonucunda yenilenmesiyle ilgili çalışma programına alındığını ve program sırasına göre çalışmaların başladığını söyledi.


Yol yapımının son aşamaya geldiğini ifade eden Köse, "Ekiplerimiz sezon başında oluşturulan programa tamamen uyarak sırası ile mahalle, cadde ve sokaklardaki sorunları, talepleri çözme gayretindeler. Şahbey Sokak'taki çalışmada bunlardan bir tanesi. Burada yapılan doğalgaz çalışmasının hemen akabinde arkadaşlarımız çalışmalara başlamış ve kısa bir sürede son aşamasına gelmişlerdir. Bununla birlikte diğer mahallelerimizde de çalışmalarımız devam etmekte" dedi. - KARABÜK

Fen İşleri Müdürlüğü, Emek Mahallesi, Safranbolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:29 Kaynak: İHA
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