Safranbolu'da üstyapı çalışmaları - Son Dakika
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Safranbolu'da üstyapı çalışmaları

7 saat önce

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Safranbolu'da tarihi yapıya uygun ve silueti bozmayacak şekilde tadilatlar yapıyor.

Safranbolu'da üstyapı çalışmaları, System.String[]

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Safranbolu'da tarihi yapıya uygun ve silueti bozmayacak şekilde tadilatlar yapıyor.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Camikebir Mahallesi'nde tarihi yapılardan biri olan Muallimler Birliği binasının alt bölümünde, duvarın bir kısmı kırılarak yapıya uygun şekilde taş örmesi yapıldığını söyledi.


Tarihi Çarşı bölgesi ve Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde de yollara granit taş döşenerek tadilatlar yapıldığını ifade eden Köse, "Tarihi Çarşı bölgesi bizim için çok kıymetli. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerimizi önceden alıyoruz. Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini programa alarak çalışmalarımızı hızla gerçekleştiriyoruz. Safranbolu'nun dokusuna ve görüntüsüne zarar vermeden uygulama yapıyoruz. Mesai mefhumu gözetmeden çalışan personelimize kolaylıklar diliyorum" dedi. - KARABÜK

Fen İşleri Müdürlüğü, Safranbolu, Elif Köse, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:52 Kaynak: İHA
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