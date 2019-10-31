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Son Dakika 3. Sayfa Safranbolu'da uyuşturucu operasyonu

Safranbolu'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Safranbolu'da uyuşturucu operasyonuKARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Safranbolu'da uyuşturucu operasyonu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Safranbolu ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. İlçe merkezinde üzerinde uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi alınan bir şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Şahsın üst aramasında 3.30 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Ekipler şüphelinin uyuşturucu maddeyi A.Y. isimli şahıstan aldığını tespit ederken, takibe alındıktan sonra yakalanan şüphelinin üzerinde ve ikamet aramasında toplam 5.35 gram esrar, 15 adet ectasy hap, 1 adet namlusu açılmış tabanca ve 38 adet dolu fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Safranbolu'da uyuşturucu operasyonu

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:39 Kaynak: İHA
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