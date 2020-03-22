Safranbolu'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlıların ve hastaların yardımına koşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' yaşlıların ve hastaların yardımına koşuyor - Son Dakika

Safranbolu'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlıların ve hastaların yardımına koşuyor

6 saat önce

Safranbolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ilçe genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hizmet veriyor.

Safranbolu'da

Safranbolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ilçe genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hizmet veriyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 112, 155 ve 156 numaralarına yapılan çağrıları değerlendiriyor.

Çağrılar sonucunda evlerinden çıkmayan vatandaşların isteklerine cevap veren ekipler, gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçları karşılıyor.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları mağdur etmemek için çalışmalara hemen başladıklarını söyledi.

Devlet ve millet olarak el ele salgının üstesinden geleceklerini belirten Ürkmezer, "Safranbolu'da oluşturduğumuz 'Vefa Sosyal Destek Grubumuz' tarafından belirlediğimiz personelle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hijyenik ortamda karşılamaya başladık. Vatandaşlarımız için 7/24 görev başındayız. Sizlerin de desteğiyle her zorluğun üzerinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, Kaymakamlık, Safranbolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:52 Kaynak: AA

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