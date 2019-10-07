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Safranbolu'da yağmur suyu hattı çalışmaları

1 saat önce

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor.

Safranbolu'da yağmur suyu hattı çalışmaları, System.String[]

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ekiplerin Esentepe Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.


Safranbolu Belediyesinin tüm personeli ile birlikte 7/24 mesai anlayışı ile çalışmalarına devam ettiğini belirten Köse, "Diğer müdürlüklerimiz gibi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüzde büyük bir özveri ve gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte içme suyu su depolarımızda sağlık ve hijyen koşullarını sağlayan ekiplerimizce depoların iç temizliği de periyodik olarak yapılmakta. Yine, ilçemiz içme ve kullanma suyunda yapılan serbest bakiye klor araştırması da halk sağlığı laboratuvarında gerekli tahliller yapılmakta. Su analiz sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Su analizleri ile ilgili çalışmalar periyodik olarak yapılmakta" dedi.


Köse, belediye çalışma programı ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi. - KARABÜK

Esentepe Mahallesi, Safranbolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:47 Kaynak: İHA
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