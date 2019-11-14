Safranbolu'da yağmur suyu hattı çalışması

Safranbolu Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi'inde yağmur suyu hattı çalışması başlatıldığı bildirildi.



Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmalarını ara vermeden sürdürdüğünü söyledi. Ekiplerin bölge bölge çalışmalarını tamamladığını, Esentepe Mahallesi'nde de yağmur suyu direnaj hattı çalışmalarına başladığını ifade eden Köse, "Tüm birim müdürlerimizle haftalık çalışma programımızı belirlemek amacı ile toplantı yapıyoruz. Bu toplantılarda hafta boyunca yapacağımız çalışmaların yanı sıra bir önceki haftanın istişaresini de gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda Esentepe Mahallemizdeki çalışmanın da bir an evvel tamamlanması yönünde verdiğimiz talimatlar doğrultusunda arkadaşlarımız mesai mefhumu gözetmeden, vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda mevcut çalışmalarını ivedilikle tamamlamak için var güçleri ile çalışıyorlar" dedi. - KARABÜK