Safranbolu'da yangın çıkan ev kullanılamaz duruma geldi - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yangın çıkan bir ev kullanılamaz hale geldi.

Nuri Kesici'ye ait İsmetpaşa Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından ev kullanılamaz duruma geldi.

Kesici'nin eşi Fidan Kesici ise evlerinin yandığını görünce baygınlık geçirdi.

Olay yerindeki sağlık ekipleri, Kesici'ye ayakta müdahale etti.