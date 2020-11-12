Safranbolu'da yangına müdahaleyi engelleyici unsurlar tespit edildi - Son Dakika

Safranbolu'da yangına müdahaleyi engelleyici unsurlar tespit edildi

12.11.2020 12:17
Safranbolu'da yangına müdahaleyi engelleyici unsurlar tespit edildi, System.String[]

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, olası yangınlara anında müdahale edebilmek için kent genelinde incelemelerde bulundu.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, olası yangınlara anında müdahale edebilmek için kent genelinde incelemelerde bulundu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve tarihi evleriyle ünlü ilçede, olası yangınlara daha hızlı müdahale edebilmek için itfaiye ekipleri araçlarıyla ara sokakları dolaştı.

Tarihi Çarşı bölgesinde incelemelere yoğunluk veren ekipler, dar sokakların tarihi dokusuna müdahale edilemediği için ambulans ve itfaiye araçlarının geçişinde sorun yaşanan bölgeleri tespit ederek notlar aldı.

İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Safranbolu genelinde olası yangına müdahaleyi engelleyici unsurları tespit etmek için çalışma başlatıldığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu bölgede dükkanların küçük olması nedeniyle esnaflarımız tezgahlarını kapı önlerine çıkarıyor. Ayrıca dar sokaklarda araç parkları yapıldığı zaman bizler yangına müdahalede zaman kaybedebiliriz. Koruma altında olan Tarihi Çarşı bölgesinde yol genişletilemediği için bu bölgelere nasıl müdahale edilebilir ve ne tür çözümler üretebiliriz diye incelemeler yaptık."

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de meydana gelebilecek bir yangın sırasında itfaiye müdürlüğü ekiplerinin dar ve girilemeyen sokaklarda aralıklarla yaptıkları incelemeleri uygulamalı olarak gerçekleştirmesinin daha faydalı olduğunu söyledi.

Tarihi Çarşı bölgesine itfaiye araçlarının ulaşımının zor olabileceği noktalara gerektiğinde anında müdahalede bulunabilecekleri ve zaman kazanabilecekleri yangın dolapları yerleştirdiklerini belirten Köse, "Bu bölgede bazı sokaklar ambulansın ve itfaiye araçlarının olay yerine intikalini geciktirebiliyor. Bu tür risklere karşı ayrıca ahşabın yanma hızını da dikkate alarak ek önlemler almak için yerinde incelemelerde bulunuluyor. Bize emanet bu nadide şehrimizde bir ahşap pencerenin dahi yanıp yok olmasına içimiz el vermez. Bu nedenle tam kapsamlı tedbirler almaya çalışıyoruz." dedi.

UNESCO Dünya Mirası, Safranbolu, Ambulans, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Safranbolu'da yangına müdahaleyi engelleyici unsurlar tespit edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs testi pozitif çıkan Domagoj Vida'nın Türkiye maçında 4 kişiyle temas ettiği ortaya çıktı Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Güne yükselişle başlayan gram altın 474 liradan işlem görüyor Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek
Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizciden evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizciden evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı         
12:08
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş         
11:52
Son Dakika! Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi Son Dakika! Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi         
11:35
Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
11:08
Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var         
10:59
Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu         
10:42
Beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü Beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü         
10:31
Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü         
10:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi         
09:42
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar         
08:34
İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek         
08:26
'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor 'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor         
08:16
Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan         
07:43
Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı         
07:27
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 12:47:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Safranbolu'da yangına müdahaleyi engelleyici unsurlar tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei