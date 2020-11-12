Safranbolu'da yangına müdahaleyi engelleyici unsurlar tespit edildi - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, olası yangınlara anında müdahale edebilmek için kent genelinde incelemelerde bulundu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve tarihi evleriyle ünlü ilçede, olası yangınlara daha hızlı müdahale edebilmek için itfaiye ekipleri araçlarıyla ara sokakları dolaştı.

Tarihi Çarşı bölgesinde incelemelere yoğunluk veren ekipler, dar sokakların tarihi dokusuna müdahale edilemediği için ambulans ve itfaiye araçlarının geçişinde sorun yaşanan bölgeleri tespit ederek notlar aldı.

İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Safranbolu genelinde olası yangına müdahaleyi engelleyici unsurları tespit etmek için çalışma başlatıldığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu bölgede dükkanların küçük olması nedeniyle esnaflarımız tezgahlarını kapı önlerine çıkarıyor. Ayrıca dar sokaklarda araç parkları yapıldığı zaman bizler yangına müdahalede zaman kaybedebiliriz. Koruma altında olan Tarihi Çarşı bölgesinde yol genişletilemediği için bu bölgelere nasıl müdahale edilebilir ve ne tür çözümler üretebiliriz diye incelemeler yaptık."

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de meydana gelebilecek bir yangın sırasında itfaiye müdürlüğü ekiplerinin dar ve girilemeyen sokaklarda aralıklarla yaptıkları incelemeleri uygulamalı olarak gerçekleştirmesinin daha faydalı olduğunu söyledi.

Tarihi Çarşı bölgesine itfaiye araçlarının ulaşımının zor olabileceği noktalara gerektiğinde anında müdahalede bulunabilecekleri ve zaman kazanabilecekleri yangın dolapları yerleştirdiklerini belirten Köse, "Bu bölgede bazı sokaklar ambulansın ve itfaiye araçlarının olay yerine intikalini geciktirebiliyor. Bu tür risklere karşı ayrıca ahşabın yanma hızını da dikkate alarak ek önlemler almak için yerinde incelemelerde bulunuluyor. Bize emanet bu nadide şehrimizde bir ahşap pencerenin dahi yanıp yok olmasına içimiz el vermez. Bu nedenle tam kapsamlı tedbirler almaya çalışıyoruz." dedi.