Safranbolu'da yangında 1 ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Safranbolu'da yangında 1 ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Safranbolu'da yangında 1 ev alevlere teslim oldu

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde medyana gelen yangında tek katlı ev alevlere teslim oldu.

Safranbolu'da yangında 1 ev alevlere teslim oldu, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde medyana gelen yangında tek katlı ev alevlere teslim oldu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alören köyü yukarı mahallesinde 82 yaşındaki Nazire Öztürk'ün yaşadığı tek katlı evde sobadan dolayı yangın çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı yangında yaşlı kadın köylülerin yardımı ile evden çıkarılırken, evin altında yer alan ahırdaki hayvanlarda tahliye edildi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çıkan yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale geldi.


Öte yandan alevlerin sardığı evde patlayan tüp ise o anda bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:00 Kaynak: İHA
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