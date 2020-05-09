Safranbolu'da yaralı bulunan karaca telef oldu - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı karaca kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Karabük- Kastamonu kara yolu Toprakcuma köyü yakınlarında görev yapan Karabük Belediyesi çalışanı Seyfi Uludağ, yol kenarında yaralı karaca buldu.

Uludağ'ın bildirmesi üzerine karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerince alınarak Safranbolu ilçesindeki bir veteriner kliniğine götürülürken yolda telef oldu.

İnceleme sonucu yaklaşık 1 yaşındaki dişi karacanın, vücudunun 3 yerine saçma isabet ettiği, buna bağlı ayağı ve çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu belirtildi.