Safranbolu'da yarıyıl tatili sessiz geçiyor - Son Dakika

Safranbolu'da yarıyıl tatili sessiz geçiyor

01.02.2021 11:13
Safranbolu'da yarıyıl tatili sessiz geçiyor, System.String[]

Her yarıyıl tatilinde binlerce misafir ağırlayan, tarihi yapıları ile ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sessizliğe büründü.

Her yarıyıl tatilinde binlerce misafir ağırlayan, tarihi yapıları ile ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sessizliğe büründü.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, konakları ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken Safranbolu, Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başarması, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle de adeta açık hava müzesini andırması dolayısıyla yılın her mevsimi misafirlerini ağırlıyor.

"Dünyanın en iyi korunan 20 kenti" arasında gösterilen "açık hava müzesi" konumundaki Safranbolu'ya gelen ve genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerde konaklamayı tercih eden tatilciler, bu yıl kısıtlama ve tedbirler nedeniyle ilçeye gelmedi.

Kovid-19 nedeniyle birçok dükkan, otel ve konakların kapalı olduğu tarihi ilçenin sokaklarında yarıyıl tatilinde sessizlik hakim oldu.

Yılda 1 milyon 300 bin turisti ağırlayan Safranbolu, yeniden eski günlerine dönmeyi bekliyor.

"Safranbolu Osmanlı sivil mimarisinin görüldüğü nadide bir ilçe"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, Safranbolu'nun Osmanlı sivil mimarisinin görüldüğü nadide bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçenin 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi ile dünyanın her yerinden misafirleri ağırlamaya başladığını belirten Gürel, Safranbolu'nun salgın nedeniyle yaklaşık bir yıldır en sakin günlerini yaşadığını ifade etti.

Gürel, en büyük görevlerinin somut ve soyut mirası gelecek kuşaklara koruyarak aktarabilmek olduğunu dile getirerek, ilçede gelenek, görenek ve zanaatların da yaşatıldığını anlattı.

Safranbolu'nun "Korumanın başkenti" unvanını hak ettiğini anlatan Gürel, ilçenin korumacılık alanında Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğini vurguladı.

Gürel, tarihi ilçenin yarıyıl tatilini sessiz ve sakin geçirdiğini kaydederek, "Salgın süreci atlatıldıktan sonra herkesi Safranbolu'nun tarihi ve kültürel güzelliklerini görmeye davet ediyorum." dedi.

Safranbolu, Hisarcık, Osmanlı, Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'da yarıyıl tatili sessiz geçiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 436 lira seviyelerinde 56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı
Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Hatayspor maçında kadroda olacağını söyledi Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Hatayspor maçında kadroda olacağını söyledi         
11:33
Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın         
11:17
Fahiş fiyat artışı devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi Fahiş fiyat artışı devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi         
11:13
Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor         
10:44
Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'yle 4,5 yıllık anlaşma sağladı Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'yle 4,5 yıllık anlaşma sağladı         
10:30
Ameliyatla aldıkları dalağını kargo sırasında kaybettiler Ameliyatla aldıkları dalağını kargo sırasında kaybettiler         
09:48
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem         
08:55
Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum         
07:50
İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir         
00:03
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Dansöz Didem'den Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Dansöz Didem'den Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım!         
19:56
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır         
18:18
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu         
17:28
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 11:41:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Safranbolu'da yarıyıl tatili sessiz geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei