Safranbolu'da yarıyıl tatili yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'da yarıyıl tatili yoğunluğu - Son Dakika

Safranbolu'da yarıyıl tatili yoğunluğu

6 saat önce

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "açık hava müzesi" konumundaki Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yarıyıl tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Safranbolu'da yarıyıl tatili yoğunluğu, System.String[]

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "açık hava müzesi" konumundaki Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yarıyıl tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.


Dünyanın "en iyi korunan 20 kenti" arasında gösterilen, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı Safranbolu, yurt içi ve dışından çok sayıda turist çekiyor.


Gözde turizm merkezi Safranbolu, okulların yarıyıl tatilini fırsat bilen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tarihi Çarşı bölgesine hakim bir noktada bulunan Hıdırlık Tepesi'nden tarihi yapıların güzelliğini izleyenler, manzarada fotoğraf çektirdi.


Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada korumacılığın en önde gelen şehirlerinden birisi olan Safranbolu'da, yarıyıl tatili yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Safranbolu'nun kültürel miras, korumacılık ve turizm anlamında daha da iyi noktalara gelmesini sağlamak için çalıştıklarını belirten Ürkmezer, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yerli ve yabancı misafirlerin, ilçeye geldiğini anlattı.


Ürkmezer, ilçeye gelen turistler için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ifade ederek, "Safranbolumuza geçen yıl yaklaşık 350 bin konaklamalı misafirimiz geldi. Bu rakam günübirlikçilerle 1 milyon 300 bini geçti." dedi.


İlçenin otelleri, konakları, hanları ve hamamları, kanyonları, cam terası, mağarası, gölleri ve tarihi çarşısıyla yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamayı sürdüreceğini vurgulayan Ürkmezer, bu yıl Safranbolu'ya 1 milyon 500 bin yerli ve yabancı turisti beklediklerini kaydetti.


Ürkmezer, yarıyıl tatili yoğunluğunun, ilerleyen günlerde daha da artacağını sözlerine ekledi.

Safranbolu, Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:52 Kaynak: AA
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