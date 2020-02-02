Safranbolu'da yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'da yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika

Safranbolu'da yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu

6 saat önce

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "açık hava müzesi" konumundaki Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Safranbolu'da yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu, System.String[]

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "açık hava müzesi" konumundaki Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Dünyanın "en iyi korunan 20 kenti" arasında gösterilen, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde inşa edilen geleneksel evlerin yer aldığı Safranbolu, yurt içi ve dışından çok sayıda turist çekiyor.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü gözde turizm merkezi Safranbolu'da, yarıyıl tatilinin son gününü fırsat bilen ziyaretçiler güneşli havanın tadını çıkardı.

Tarihi Çarşı bölgesine hakim noktada bulunan Hıdırlık Tepesi'nden ilçenin mimari güzelliğini izleyenler, manzarada fotoğraf çektirdi.

"Bu yıl 1 milyon 500 bin yerli ve yabancı turisti bekliyoruz"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, yerli ve yabancı turistler için önemli turizm destinasyonu olan ilçenin kültürel miras, korumacılık ve turizm anlamında daha iyi noktalara gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl ilçeye 1 milyon 500 bin yerli ve yabancı turisti beklediklerini vurgulayan Ürkmezer, "Yarıyıl tatilinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinden birçok kişi ilçeyi ziyaret etti. Safranbolu, yarıyıl tatilinde hem karı hem de güzel havayı yaşadı. Bu da misafirlerimiz için ayrı güzellik oldu. Bütün misafirlerin huzurlu şekilde tatil yapmasını sağladık." dedi.

Ürkmezer, misafirler için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirterek, nisan ayındaki ara tatilde de turistleri Safranbolu'ya beklediklerini dile getirdi.

Safranbolu, Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:50 Kaynak: AA
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