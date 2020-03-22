Safranbolu'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanmaya başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanmaya başlandı - Son Dakika

Safranbolu'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanmaya başlandı

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gideriliyor.

Safranbolu'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanmaya başlandı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gideriliyor.


Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer Başkanlığında oluşturulan Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üzerindeki kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara zaman kaybetmeden destek hizmetlerine başladı.


Ülkenin ve tüm dünyanın zor zamanlar geçirdiği bu günlerde 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur etmemek için çalışmalara anında başlanıldığını kaydeden Kaymakam Ürkmezer, "Bu süreçte bütün dünyanın başına bela olan bu durumdan Devlet ve millet, elele üstesinden geleceğiz. Safranbolu'da oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Grubumuz tarafından belirlediğimiz personellerle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hijyenik ortamda karşılamaya başladık. Bizler siz değerli vatandaşlarımız İçin 7/24 görev başındayız, sizlerinde desteği ile her zorluğun üzerinden geleceğiz" dedi. - KARABÜK

Fatih Ürkmezer, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:13 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi
Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi         
23:00
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor         
13:18
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz         
12:07
Ekranların yosun gözlü güzel oyuncusu Tuvana Türkay'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı Ekranların yosun gözlü güzel oyuncusu Tuvana Türkay'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı         
11:16
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor 1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor         
10:53
İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi         
10:30
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı         
10:19
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu         
10:15
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
09:57
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü         
09:17
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti         
08:09
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak         
08:04
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu         
04:12
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi         
23:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 06:10:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Safranbolu'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]