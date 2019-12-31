Safranbolu'da zabıta denetimi - Son Dakika
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Safranbolu'da zabıta denetimi

6 saat önce

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kuruyemiş satan esnaflara yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Safranbolu'da zabıta denetimi, System.String[]

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kuruyemiş satan esnaflara yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.


Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların her alanda olduğu gibi gıda tüketiminde de sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmaları amacıyla düzenlenen denetimlerde, birçok başlıkta incelemeler yapıldığı belirtildi.


Açıklamada, unlar kaydedildi:


"İş yerlerinin çalışma esasları ve mevzuatına yönelik incelemelerin de yapıldığı denetimlerde başta hijyen şartları olmak üzere; ürünlerin raf ömrü, imalat tarihi, etiket fiyatları kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca ekipler tarafından insan sağlığını olumsuz etkileyecek gıda maddelerinin satışının yapılmaması yönünde uyarılar da yapıldı. Denetimler 2020 yılında da aralıksız devam edecek." - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
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