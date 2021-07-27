Safranbolu'da zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Safranbolu merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Kıranköy Kavşağında kırmızı ışıkta aniden duran R.T. idaresinde 78 M 6007 plakalı şehiriçi yolcu minibüsüne, arkadan Ü.Ç. idaresindeki 18 DD 377 plakalı otomobil ardından ise bu otomobile de F.F.T. idaresindeki 34 DC 3505 çarpması sonucu 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ü.Ç. ve D.T, 112 ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK