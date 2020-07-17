Safranbolu'daki asırlık "gezi evi" restore ediliyor - Son Dakika

Safranbolu'daki asırlık "gezi evi" restore ediliyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Kaymakamlar Gezi Evi restore ediliyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Kaymakamlar Gezi Evi restore ediliyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığının "Safranbolu'nun Korunması ve Sağlıklaştırılması Projesi" kapsamında, 1979'da kamulaştırılıp restore edilen, 1981'de Eğitim Merkezi olarak hizmete açılan, günümüzde ise Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesinde "müze ev" olarak hizmet veren Kaymakamlar evinde restorasyon çalışmaları başladı.

Türk toplumunun geçmişini, kültürünü ve yaşama biçimini yansıtan tarihi Safranbolu evleri arasında önemli bir yer tutan ve 19. yüzyıl başlarında yapılan Kaymakamlar Gezi Evi, restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Adını, sahibi olan Safranbolu Kışlası Komutanı Yarbay Hacı Mehmet Efendi'den dolayı, yarbay karşılığı olan "Kaim-Makam" kelimesinden alan Kaymakamlar Gezi Evi'ndeki eserler, geçici bir süreliğine Kent Tarihi Müzesi'ne taşındı.

Selamlık ve harem olarak ikiye ayrılan evdeki selamlıkla harem arasında yemek servisinin yapılmasını sağlayan dönme dolap yer alıyor.

Kaymakamlar Gezi Evi'nde, her iki kattaki odalar, aynı çatı altında yaşayan kalabalık aile tipine göre bireylerin tüm gereksinimlerini sağlayabilme özelliği taşıyor.

"En önemli cazibe merkezlerinden biri"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, gazetecilere, Kaymakamlar Gezi Evi'nin, ilçedeki en önemli yapılarından biri olduğunu söyledi.

Evin ziyaretçi sıklığından dolayı yıprandığını vurgulayan Ürkmezer, "Kaymakamlar Evi, Safranbolu için en önemli cazibe merkezlerinden biri. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler, burayı müze ve gezi evi olarak ziyaret ediyor. Amacımız bu nadide yapının, iyi bir restorasyonla 'korumacılığın başkenti'nde korunmasını sağlamak. Restorasyon tamamlandıktan sonra müzecilik tekniğine uygun bir şekilde tekrardan elden geçirilecek ve inşallah kısa süre sonra tekrardan yenilenmiş şekilde hizmete açmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Safranbolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Safranbolu'daki asırlık 'gezi evi' restore ediliyor - Son Dakika
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