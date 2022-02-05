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Safranbolu'daki cam seyir terası yenilenecek - Son Dakika

Safranbolu'daki cam seyir terası yenilenecek

05.02.2022 13:19
Safranbolu'daki cam seyir terası yenilenecek

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da İncekaya Kanyonu üzerine yapılan cam seyir terası, bakım ve tadilat çalışmalarıyla yeni sezona hazırlanacak.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da İncekaya Kanyonu üzerine yapılan cam seyir terası, bakım ve tadilat çalışmalarıyla yeni sezona hazırlanacak.

Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından 3 asır önce yaptırılan, 116 metre uzunluğunda, 6 kemerli ve 110 ile 220 santimetre genişliğe sahip su kemerinin de bulunduğu 80 metre derinliğindeki kanyonda 2012'de inşa edilen teras, Türkiye'nin ilk cam seyir terası olarak dikkati çekiyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, dünyada "en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen tarihi ilçede yer alan, 11 metre uzunluğa sahip, 75 ton yüke dayanıklı terasta incelemelerde bulundu.

Uzun, yaptığı açıklamada, bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına ilişkin 31 Ocak'ta gerçekleştirdikleri ihaleyle cam seyir terasının çehresini değiştireceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan, bölgemizin en gözde turizm alanı Safranbolu İncekaya cam seyir terasında bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının startını vermek üzereyiz. Geçtiğimiz günlerde ilimiz geneli etkili olan kar yağışı sonrasında kafe kısmında bulunan kapalı alanda sıkıntılar meydana geldi. Bunun yanında teras üzerindeki camların da tadilat görmesi gerekiyordu. Yaptığımız ihale neticesinde hızlı çalışmayla seyir terasını eskisinden daha iyi hale getirerek faaliyete açmayı planlıyoruz."

İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürü Mehmet Fatih Garip ve inşaat mühendisleri Bahadır Erbey ile Harun Doğan da Uzun'a incelemelerinde eşlik etti.

Safranbolu'daki cam seyir terası yenilenecek
Safranbolu'daki cam seyir terası yenilenecek
Safranbolu'daki cam seyir terası yenilenecek
Safranbolu'daki cam seyir terası yenilenecek

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UNESCO Dünya Mirası, Safranbolu, Sadrazam, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Safranbolu'daki cam seyir terası yenilenecek - Son Dakika


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