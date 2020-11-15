Safranbolu'daki restoran sıra dışı dekoruyla dikkati çekiyor - Son Dakika

Safranbolu'daki restoran sıra dışı dekoruyla dikkati çekiyor

15.11.2020 11:21

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir restoran, yatak yayı ve çamaşır makinesi tamburlarından avizeleri, çatal ve kaşıktan yapılmış insan formundaki bibloları ve nostaljik Taksim tramvayıyla müşterilerinin ilgisini çekiyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir restoran, yatak yayı ve çamaşır makinesi tamburlarından avizeleri, çatal ve kaşıktan yapılmış insan formundaki bibloları ve nostaljik Taksim tramvayıyla müşterilerinin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık bir yıl önce tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da restoran açmaya karar veren Gültekin Burhan, iş yerini daha çok geri dönüşüm malzemeleriyle dekore etmek istedi.

Kentteki hurdacıları gezen Burhan, temin ettiği yatak yayı ve çamaşır makinesi tamburundan avizeler ve çatal kaşıktan yaptığı biblolarla farklı tarzda bir restoran oluşturdu.

Taksim'deki tramvayın bire bir ölçü ve formunda mutfak yapan Burhan, iş yerinin dekorasyonuyla büyük ilgi görüyor.

Burhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buranın dekorasyonunun yüzde 95'inin kendisine ait olduğunu söyledi.

Restoranındaki objelerin kendi el emeği olduğunu belirten Burhan, "Daha çok geri dönüşüm ürünlerden faydalanmaya çalıştım. Her materyali ilmek ilmek dokuyarak hazırladık. Objelerin hazırlığı yaklaşık 3 ay sürdü. Vidasına kadar ben yaptım. Burada gördüğünüz birçok ürün benim çocuğum gibi çünkü onlarda emek, sevgi ve alın teri var." dedi.

Burhan, yatak yayından ve çamaşır makinesi tamburundan avizeler yaptığını anlatarak "Klaksondan dekor yaptık. Çatal ve kaşıktan basketbol oynayan ve gitar çalan kişileri temsil eden farklı biblolar yaptık. Her birini ilmek ilmek işledim. Geri dönüşüm kullanabilmek kadar beni mutlu eden hiçbir şey yok." diye konuştu.

"Tramvay, Taksim'deki nostalji tramvayı ile aynı ölçülerde"

Müşterilerine nostalji yaşatmak için Taksim'deki tramvayın aynı ölçülerinde tramvay yaptığını dile getiren Burhan, "Belediyeden önce siz tramvayı getirdiniz diyen arkadaşlar oluyor. Biz nostaljiyi yaşatmak için yaptık. Tramvay, Taksim'deki nostalji tramvayı ile aynı ölçülerde. Sadece motoru ve tekerleği yok. Tramvayı bire bir ilmek ilmek hazırlamam 50 günümü aldı. Tramvayı mutfak yaptık." ifadesini kullandı.

Burhan, işletmede, yemeklerini yiyen çocuklar için hazırladıkları; içerisinde oyuncak, çikolata, hikaye ve boyama kitaplarının olduğu bir çekmece olduğunu da sözlerine ekledi.

Safranbolu'daki restoran sıra dışı dekoruyla dikkati çekiyor
Safranbolu'daki restoran sıra dışı dekoruyla dikkati çekiyor
Safranbolu'daki restoran sıra dışı dekoruyla dikkati çekiyor
Safranbolu'daki restoran sıra dışı dekoruyla dikkati çekiyor

UNESCO Dünya Mirası, Safranbolu, Karabük, Taksim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Safranbolu'daki restoran sıra dışı dekoruyla dikkati çekiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada Karabağ'ı terk eden Ermeni askerlerden itiraf: Savaş devam etseydi hepimiz ölecektik DEAŞ'lı teröristler Ankara'da keşif yaparken yakalandı! Evlerinden Avusturya'yı kana bulayan saldırının görüntüleri çıktı Hastane bahçesinde eşini yere yatırıp darbeden saldırgana takipsizlik kararı verildi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi Yanan evini çaresizce izleyen talihsiz adama maskesiz olduğu için 900 TL ceza kesildi İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü
Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu paylaştı! İşte o anlar Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu paylaştı! İşte o anlar         
10:53
İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek         
10:15
ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi         
09:29
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi         
07:57
İngiltere'den çevreci girişim: Benzinli ve dizel otomobillerin satışı 2030'dan itibaren yasak olacak İngiltere'den çevreci girişim: Benzinli ve dizel otomobillerin satışı 2030'dan itibaren yasak olacak         
22:47
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş         
17:00
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 11:46:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Safranbolu'daki restoran sıra dışı dekoruyla dikkati çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei