Son Dakika Haberleri: Safranbolu'daki Seçim Çalışmalarında Tarih Hassasiyeti

Safranbolu'daki Seçim Çalışmalarında Tarih Hassasiyeti

16 dakika önce

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki siyasi partiler, tarihi yapıların görselliğini bozduğu gerekçesiyle yerel seçimler öncesinde bayrak, flama ve afiş asmayacak.

Safranbolu'daki Seçim Çalışmalarında Tarih Hassasiyeti, System.String[]
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki siyasi partiler, tarihi yapıların görselliğini bozduğu gerekçesiyle yerel seçimler öncesinde bayrak, flama ve afiş asmayacak.


Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel seçim nedeniyle siyasi partilerin ilçede görsel ve sesli olarak propaganda yaptığını söyledi.

Siyasi parti temsilcileriyle toplantı yaptıklarını ve ilçenin tarihi bölgesinde propaganda yapılmaması konusunda kararlar alındığını aktaran Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Bu konuda bize yardımcı olan siyasi partilerimize teşekkür ederiz. Tarihi bölgemizde hem sesli hem de görsel propaganda yapılmayacak. İlçemizin tarihi bölgesi için bu hassasiyet önemliydi. Bunu uyguladık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:41 Kaynak: AA

Karabük, Safranbolu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY, Pakistan İle Hindistan Arasındaki Gerginlik Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti AK Partili Vekilden Kenti Karıştıran Sözler: Zonguldaklıyım Demekten Utanıyorum

Aytaç Arman İçin Beyoğlu Atlas Sineması'nda Tören Düzenlendi Mansur Yavaş, Özhaseki'nin Afişlerinin Kendi Afişinin Üzerine Asılmasını Kabul Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 15:57:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu'daki Seçim Çalışmalarında Tarih Hassasiyeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]