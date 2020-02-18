Safranbolu'daki tümülüste bulunan 20 antik mezar ilk kez sergilenecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'daki tümülüste bulunan 20 antik mezar ilk kez sergilenecek - Son Dakika

Safranbolu'daki tümülüste bulunan 20 antik mezar ilk kez sergilenecek

6 saat önce

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesindeki Büyük Göztepe Tümülüsü'nde ortaya çıkarılan 20 antik mezar, turizme katkı sunacak.

Safranbolu'daki tümülüste bulunan 20 antik mezar ilk kez sergilenecek, System.String[]

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesindeki Büyük Göztepe Tümülüsü'nde ortaya çıkarılan 20 antik mezar, turizme katkı sunacak.

Safranbolu'da 2011 yılından itibaren aralıklarla yapılan kazılarda ortaya çıkarılan tarihi antik çağlara uzanan 20 mezar ve bu mezarlarda yatan kişilere ait bulgular, oldukları yerde sergilenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karabük Valiliği, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi ve müze müdürlükleri organizasyonunda yapılan çalışmalar sonunda gün yüzüne çıkan 25 metre yüksekliğindeki tümülüs, Osmanlı kenti olarak bilinen Safranbolu'nun özellikle antik çağ dönemine de ışık tutuyor.

"Bulguların ziyaretçilere açılması gerekli"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tümülüs sayesinde kent tarihinin milattan önce 7. yüzyıla kadar araştırılabildiğini söyledi.

Safranbolu'nun eski çağ tarihinin de önemli olduğunu vurgulayan Gürel, şunları kaydetti:

"Bu tümülüs, Frig dönemine ait çok önemli bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Mimarisi ve büyük ölçekli olması ile dikkati çekiyor. Mutlaka antik çağa ait bulguların ziyaretçilere açılması gerekli. Bu nedenle çalışma başlatıldı. Tümülüsün üstü kapatılarak korumaya alındı. Bu alana yeni bir çatı projemiz var. Yol yapılacak ve yol güzergahında da ziyaretçilere önemli bilgilerin aktarılacağı çalışmalar yer alacak."

Gürel, Frigler döneminde Anadolu'da görülmeye başlanan, günün mimarları tarafından mezar odası üzerine yığılan toprak veya taşlardan oluşturulan yapay tepe tipi anıt olarak inşa edilen tümülüste, ölen kişinin cesediyle kullandığı ve kendisine hediye edilen eşyaların bulunduğuna dikkati çekti.

Tümülüsün kent turizmine önemli katkı sunacağına inandığını belirten Gürel, "İlçeye gelen turisti daha çok misafir edebilmek ve konaklama süresini uzatabilmek adına önemli bir çalışma olacak. Çalışmamız kısa sürede tamamlanacak ve ziyarete uygun hale getirilecek." ifadelerini kullandı.

Gürel, çalışmaların gelecek yıl tamamlanmasını planladıklarını sözlerine ekledi.

Safranbolu, Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:38 Kaynak: AA
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