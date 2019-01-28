Son Dakika Haberleri: Safranbolu'daki Yeniceliler Kahvaltıda Buluştu

Safranbolu'daki Yeniceliler Kahvaltıda Buluştu

1 saat önce

Geçtiğimiz aylarda kurulan ve kurulduğunda beri aktif bir şekilde çalışan Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği organizesi ile Yeniceliler Safranbolu'da kahvaltıda bir araya geldi.

Safranbolu'daki Yeniceliler Kahvaltıda Buluştu, System.String[]
Geçtiğimiz aylarda kurulan ve kurulduğunda beri aktif bir şekilde çalışan Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği organizesi ile Yeniceliler Safranbolu'da kahvaltıda bir araya geldi.

Odabaş Akademi kız Öğrenci Yurdu'nda verilen kahvaltıya Safranbolu'da yaşayan Yeniceliler yoğun ilgi gösterdi. Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Çorbacı, burada yaptığı konuşmada, "Safranbolu'da yaşayan Yeniceli üyelerimiz ve hemşerilerimizle tanışmak, üye olmayan hemşerilerimize dernek çalışmalarını anlatmak üzere bir araya geldik. Yaklaşık 150 hemşerimizin katıldığı kahvaltıya sponsor ve destek olan Odabaş Akademi Kız Öğrenci Yurdu sahibi Mustafa Odabaş'a oğulları Sefa ve Kürşat Odabaş'a canı gönülden teşekkür ederiz. Katılan hemşerilerimize de teşekkür ederim. Her şey güzel Yenicemiz için. "dedi.

Program kahvaltıdan sonra hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

Karabük, Safranbolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisinden Dayak Yediği İddia Edilen Ünlü Oyuncu Açıklama Yaptı Dilenci Çocuklar Bahşiş Alamayınca Gelin Arabasının Camını Kırdı

16 Yaşındaki Kız Çocuğu, Sevgilisiyle Görüşmesine İzin Vermeyen Babasını Sırtından Bıçakladı Sakar Damat Adayı, Evleneceği Kadını Kaçırmak İsterken Hastanelik Etti, Görüntüler Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 19:13:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu'daki Yeniceliler Kahvaltıda Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]