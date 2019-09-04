Safranbolu'daki yöresel ürünler fuarının kapatılacağı iddiası

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu tarafından açılan yöresel ürünler fuarının kaldırılacağı iddiasına ilişkin belediye ve konfedarasyon tarafından açıklama yapıldı.

Safranbolu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda Türkiye Sakatlar Federasyonu tarafından "Engelsiz Anadolu Festivali" yapılması için kendilerinden izin istendiği, bu amaçla izin verildiği ancak etkinliğin amacı dışında kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, şunları kaydetti:

"Yapılması için izin istenen fakat amacının dışına çıkan ve tamamen ticaret amaçlı olduğunu tespit ettiğimiz, esnafımızın satış ve tanıtımlarını da olumsuz yönde etkileyeceği bu oluşum içerisinde olmak istemediğimizi belirtmek isteriz. Vatandaş odaklı, sosyal belediyecilik anlayışımızın hiçbir şekilde suistimal edilmesine izin vermeyeceğimizi ve gereken işlemlerin derhal yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunarım."

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Sekreteri Ayhan Bahçeli ise konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, konfederasyonun engellilere hizmet için kurulduğunu ve kamu yararına çalışan üst düzey sivil toplum kuruluşu olduğunun altını çizdi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonunun amaçlarından bahseden Bahçeli, "Safranbolu Belediyesi ile yazışma yaparak izin istedik. İsteğimize resmi olarak uygun olduğuna dair yazıyı aldık ve çalışmalarımıza başladık. Stantlar kuruldu, yurdun dört bir yanından yerel ürünler getirildi ve festival başladı. Festivalin ikinci günü stantların kaldırılması istendi. Yerel mahkemenin bile konfederasyonumuzu haklı bulmasına rağmen bu durumlarla karşı karşıya kaldık. Halkın belediye başkanı olmak, esnafının ve halkının kucak açtığı bir organizasyona destek vermektir." ifadelerini kullandı.