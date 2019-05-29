Safranbolu'dan kısa kısa

Safranbolu Belediyesi tarafından ilçe genelinde temizlik çalışması başlatıldı.

Safranbolu Belediyesi tarafından ilçe genelinde temizlik çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Ramazan Bayramı öncesi mahalle, cadde, meydan, mezarlık ve parklarda yıkama çalışmaları yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun sadece han, hamam, doğa ya da tarihiyle değil, cadde ve sokaklarının temizliğiyle de ön planda olması gerektiğini belirtti.

Köse, ekiplerin gece gündüz mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Safranbolu'da üstyapı çalışması

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli mahalle ve caddelerinde yol, kaldırım ve refüj çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz tarafından yürütülen çalışmalarda ilçe genelinde gerekli olan yerlerde kaldırım tadilatları ve yenileme, parke taşı döşeme, Arnavut kaldırımı, kaldırım boyama, bordür döşeme gibi çalışmalar devam ederken, ihtiyaç duyulan alanlarda da asfalt serme çalışmalarını yürütmekteler. Mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben bir kez daha tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından, Safranbolu halkına da bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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