Safranbolu'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu'dan kısa kısa - Son Dakika

Safranbolu'dan kısa kısa

6 saat önce

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe sınırları içerisinde çevre kirliliği oluşturan araçlarla ilgili işlem yaptı.

Safranbolu'dan kısa kısa, System.String[]

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe sınırları içerisinde çevre kirliliği oluşturan araçlarla ilgili işlem yaptı.


Müdürlükten yapılan açıklamada, Zabıta biriminin olarak tüm birimlerle birlikte ilçenin daha temiz ve düzenli olması için çalıştığı belirtildi.

Bu anlamda rutin denetimlerin yanı sıra kullanılmaz hale gelen ve çevre kirliliği oluşturan araçların kaldırılması için araç sahiplerine gerekli uyarı ve tebligat yapıldığı aktarılan açıklamada, "Verilen süre bitiminde yapılan kontrollerde bazı iş yeri sahiplerinin kendi imkanlarıyla hurda niteliğindeki araçları kaldırdıkları görülmüştür. İkazlara rağmen hurda araçlarını kaldırmamakta ısrar edenlere ise gerekli işlemler uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Başkan Köse'den Yücel Huzurevine ziyaret

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Valisi Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel ve Safranbolu Kent Konseyi Kadın Meclisi ile birlikte Karabük Yücel Huzurevini ziyaret etti.

Yeni yıl eğlencesinin yapıldığı programda konuşan Başkan Köse, huzurevi sakinleriyle çok güzel dakikalar geçirdiklerini aktararak, "Hepsi hayat dolu ve çok kıymetli insanlar. Onlar, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Bu vesile ile bir kez daha her zaman yanlarında olacağımızı hatırlatıyor, tüm yaşlılarımıza yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum." dedi.

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Tarihi Çarşı'da devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Tüm çalışmaların standartlara uygun şekilde devam ettiğini belirten Köse, "Tüm çabamız Safranbolu'yu çok daha yaşanılır bir kent haline getirmektir." ifadelerini kullandı.

Zabıta Müdürlüğü, Safranbolu, Elif Köse, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı
"Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı 1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
16:06 Maçka'da 'mezarlık taşıma' tartışması - Son Dakika
16:06 Manisa'da beyaz eşya tamiri vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
16:05 Yerli otomobil dünya basınında geniş yer buldu - Son Dakika
16:04 İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YILBAŞI HAREKETLİLİĞİ - Son Dakika
16:00 Dağda topladığı bitkisel ürünler ve çeyizliklerle geçimini sağlıyor - Son Dakika
13:58 Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Son Dakika
13:04 "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 16:08:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Safranbolu'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]