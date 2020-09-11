Safranbolu'dan kısa kısa - Son Dakika

Safranbolu'dan kısa kısa

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, ilçede devam eden okul inşaatlarını inceledi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, ilçede devam eden okul inşaatlarını inceledi. Restorasyonu yapılan okullarda da denetimler yapan Türköz, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Kaymakam Türköz'e incelemeleri esnasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de eşlik etti. Türköz ayrıca, "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla başlatılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin denetimlere de katıldı. Safranbolu'da Halk Günü Toplantıları Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, her hafta düzenlediği Halk Günü Toplantılarına devam ediyor. Halk Günü Toplantısında gençlerle bir araya gelen Köse, gençlerin Kaykay Parkı talebini dinledi.

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