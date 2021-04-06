Safranbolu'dan kısa kısa - Son Dakika

Safranbolu'dan kısa kısa

06.04.2021 17:09
Safranbolu'dan kısa kısa, System.String[]

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde bulunan yeni nesil ve dijital kütüphaneciliği de içinde barındıran kütüphaneye, Merkezefendi, Beykoz ve Çankaya belediyelerinde kitap desteği geldiği bildirildi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde bulunan yeni nesil ve dijital kütüphaneciliği de içinde barındıran kütüphaneye, Merkezefendi, Beykoz ve Çankaya belediyelerinde kitap desteği geldiği bildirildi.

Aralarında dünya ve Türk edebiyatı klasiklerinin de bulunduğu kitapların gönderildiğini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediyeler arası kitap dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

Özellikle gençlerin araştırmalarına ve okumalarına zengin içerik sunan kütüphanenin kısa süre sonra halkın hizmetinde olacağını ifade eden Köse, "Gelecek nesillere emanet edeceğimiz kütüphanemize bağış yapan ve destek olan belediyelerimize ve tüm bağışçılarımıza sonsuz şükranlarımı sunarım." dedi.

İDO'da Safranbolu tanıtıldı

Safranbolu'nun tanıtımı için İstanbul Deniz Otobüslerinde (İDO) ilçenin tanıtım filmlerinin gösterildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 51 gemi, 15 terminal ve 750 ekranda günde ortalama 150 bin yolcunun taşındığı gemilerde, Yenikapı-Pendik-Yalova-Bandırma yolcularının Safranbolu'nun her gün 600 kez yayınlanan tanıtım filmlerini izlediği belirtildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kentin daha geniş kitleler tarafından tanınması için dergiler ve ulusal kanallar dışında toplu yolcu taşımacılığı sektöründe de tanıtımların yapılmasının sağlandığını ifade etti.

Safranbolu'ya daha fazla turist çekmeyi amaçladıklarını vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Turizm kenti Safranbolu'muzun en önemli gelir kaynağı olan turizm sektörü, son bir yıldır durma noktasına geldi. Turizm sadece Türkiye'nin değil, tüm dünya ülkelerinin bacasız sanayisidir ve bu sektörden milyonlarca insan ekmek yiyor. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı süreç tüm turizm camiasını yormuş durumda. Biz de belediye olarak şehrimizin tanıtımını her platformda yaparak, şehrimizde daha fazla turist ağırlamayı hedefliyoruz."

Merkezefendi, Safranbolu, Çankaya, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'dan kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna 3 kelimelik yanıt Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi
G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti         
17:38
Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü         
17:21
Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti         
17:02
Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak         
16:40
Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı         
15:50
Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir         
15:31
Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak         
15:15
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler         
13:59
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 17:57:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Safranbolu'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei