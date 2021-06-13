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Safranbolu Devlet Hastanesi'nden Türkiye'de bir ilk - Son Dakika

Safranbolu Devlet Hastanesi'nden Türkiye'de bir ilk

13.06.2021 15:59

Safranbolu Devlet Hastanesi'nden Türkiye'de bir ilk Hasta yakınları yoğun bakımda yatan hastalarını cep telefonu ile görüntülü takip ediliyor Hastane Başhekimi Dr.

Safranbolu Devlet Hastanesi'nden Türkiye'de bir ilk

Hasta yakınları yoğun bakımda yatan hastalarını cep telefonu ile görüntülü takip ediliyor

Hastane Başhekimi Dr. Erkan Andaç:

"Pandeminin zorlaması ile oluşturduğumuz bir sistem"

KARABÜK - Safranbolu Devlet Hastanesi, kamu hastaneleri arasında bir ilki gerçekleştirerek, yoğun bakımda hastası olan vatandaşlar için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Yaşanan pandemiden dolayı yoğun bakımda yatan hastaların yakınları Türkiye'nin herhangi bir şehrinden ve dünyanın herhangi bir ülkesinden kendisine verilen şifre ile hastalarını canlı izleyebiliyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan oluru ile hizmete açılan sistemi AK Parti Milletvekillerine anlatan Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Andaç, pandeminin zorlaması ile oluşturdukları sitemin Türkiye'deki kamu hastanelerinde bir ilk olduğunu söyledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı, Safranbolu Devlet Hastanesinde devreye alınan 'Yoğun Bakım Hasta İzleme Portalı'nı inceledi.

Hastane Başhekimi Andaç, ülke genelinde yaşanan pandemiden dolayı yoğun bakımda yatan hastaların, yakınları için geliştirdikleri sistemin kamu hastaneleri içinde ilk olduğunu sistemin kurulması için yoğun bir mücadele verildiğini söyledi.

Andaç, " Milletvekillerimizin destekleri ve Sağlık Bakanlığı'nın oluru ile oluşturdukları sistem sayesinde yoğun bakımda hastaları olan hasta sahipleri hastaneye gelmeden pandemi riskine girmeden evlerinden veya başka illerden hastalarını görebiliyor. Bu günün belirli bir saatlerinde hasta yakınlarına SMS vasıtasıyla kod numarası ve bir link gönderiyoruz. Yoğun Bakım hasta izleme portalı üzerinden hasta gönderilen kodu kullanarak hastasını canlı olarak 5 dakika süre ile görebiliyor. Bu işlemi aynı anda 5 değişik ilden vatandaşlar hastalarının görüntüsüne ulaşabiliyorlar" dedi.

Pandemi dönemi için çok güzel bir uygulama olduğunu düşündükleri için böyle bir sistemi devreye aldıklarını da anlatan Andıç, " Vatandaşların devreye aldığımız bu sistem ile çok rahat bir şekilde sistemi kullanıyorlar. Oldukça kolay bir ulaşım yolu. Telefonları ellerinde yada bilgisayarları başından bulundukları yerlerden sisteme girerek hastalarını izleyebiliyorlar. Kurduğumuz sistem pahalı bir sistem değil ama yeni bir sistem. Pandeminin zorlaması ile oluşturduğumuz bir sistem" diye konuştu.

Safranbolu Devlet Hastanesi'nden Türkiye'de bir ilk
Safranbolu Devlet Hastanesi'nden Türkiye'de bir ilk
Safranbolu Devlet Hastanesi'nden Türkiye'de bir ilk
Safranbolu Devlet Hastanesi'nden Türkiye'de bir ilk

Devlet Hastanesi, Safranbolu, Hastane, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Safranbolu Devlet Hastanesi'nden Türkiye'de bir ilk - Son Dakika


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