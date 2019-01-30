Safranbolu Emıtt'e Hazır

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu, 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilecek Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'na (EMITT) hazır.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu, 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilecek Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'na (EMITT) hazır.



90 ülkeden katılımcı ve 60 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan EMITT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yanısıra Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda ve KOSGEB'in desteğini alan Türkiye Otelciler Federasyonu ile Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin iş ortaklığında düzenleniyor. EMITT'te, ilk iki gün turizm profesyonelleri, üçüncü ve dördüncü gün ise tatil tüketicileri ağırlanacak.



Safranbolu'yu her platformda en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, "Burada da amacımız Osmanlı Mirası olan kentimizi tanıtmak, turizmine katkı sağlamaktır. Görev alacak olan mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" dedi.



EMİTT Fuarının dünyanın en büyük ve en önemli 5 fuarı arasında olduğunu kaydeden Ürkmezer, bu durumun farkında olduklarını, bu nedenle fuara iyi hazırladıklarını, geçen sene olduğu gibi bu sene de ziyaretçileri 2. holde ağırlayacaklarını söyledi.



Ürkmezer, Kaymakamlık ve Belediye olarak turizm ve tanıtım adına önemli çalışmalara imza attıklarını kaydederken, 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan Safranbolu'yu böylesi önemli platformlarda başarı ile temsil etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını dile getirdi. - KARABÜK

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