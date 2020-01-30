Safranbolu EMİTT Fuarı'nda - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi tarafından Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) stant açıldı.



Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açan fuarda dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren çok sayıda firma bir araya geliyor. Fuarın açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaparken, açılışa Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin yanı sıra binlerce turizmci, firma temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Böylesi önemli bir organizasyonda ilçeyi temsil etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Safranbolu bizlere bırakılan çok değerli bir miras. Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'muzu ulusal ve uluslararası her alanda gururla temsil etmeye devam edeceğiz. Burada kentimizin tanıtımına katkı sağlayacak Safranbolu lokumu, broşür, magnet, ahşap Safranbolu evleri, tanıtım CD'leri gibi çeşitli argümanlar eşliğinde misafirlerimizi ağırlayacağız. Kentimizin 4 gün devam edecek olan fuarın gözdesi olacağından şüphem yok" dedi. - KARABÜK